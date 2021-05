Ranieri | «Mi auguro che l’ipotesi Superlega sia definitivamente tramontata»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 18 maggio 2021) Claudioè tra i candidati per il Premio Gentleman Fair Play 2021 dedicato a Gigi Simoni. Le sue dichiarazioni a Il Tirreno Claudio, allenatore della Sampdoria, è insieme con Andrea Pirlo e Stefano Pioli, nella terna dei candidati per il Premio Gentleman Fair Play 2021 dedicato a Gigi Simoni. Un premio creato dal presidente di Serie B, Mauro Balata, e assegnato in base ai voti dei venti allenatori cadetti. Le dichiarazioni del mister blucerchiato a Il Tirreno. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI ESORDIO IN SERIE A – «L’esordio in A con la maglia della squadra del cuore non si può dimenticare. È il sogno che diventa realtà. Ma per assurdo di quel debutto ricordo il giorno dopo. Perché i cronisti dell’epoca, nelle pagelle, mi massacrarono. I giudizi furono negativi perché, secondo gli schemi di allora, ero io il marcatore di Simoni. ...