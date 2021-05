Nel Lazio le linee guida per prof e presidi sull’identità di genere a scuola: dai bagni dedicati, alla “carriera alias”. Il documento fa infuriare Lega e associazioni pro-vita (Di martedì 18 maggio 2021) «Gli studenti non possono apprendere quando non si sentono al sicuro». È questa la premessa delle linee guida inviate a tutte le scuole del Lazio, su input dell’Ufficio scolastico regionale, per affrontare i casi di varianza di genere. Il documento è stato redatto dal «Servizio per l’adeguamento tra identità fisica e identità psichica» (SAIFIP) dell’ospedale San Camillo di Roma ed è indirizzato a insegnanti e operatori scolastici. Nel pratico, alle scuole viene suggerito di fare una formazione aggiornata del personale per renderli sensibili al tema della varianza di genere. Gli istituti, come spiega a La Stampa la psicologa Maddalena Mosconi, responsabile dell’“area minori” del SAIFIP, dovranno, nell’ottica di tutelare gli studenti, garantire per esempio un percorso di transizione ... Leggi su open.online (Di martedì 18 maggio 2021) «Gli studenti non possono apprendere quando non si sentono al sicuro». È questa la premessa delleinviate a tutte le scuole del, su input dell’Ufficio scolastico regionale, per affrontare i casi di varianza di. Ilè stato redatto dal «Servizio per l’adeguamento tra identità fisica e identità psichica» (SAIFIP) dell’ospedale San Camillo di Roma ed è indirizzato a insegnanti e operatori scolastici. Nel pratico, alle scuole viene suggerito di fare una formazione aggiornata del personale per renderli sensibili al tema della varianza di. Gli istituti, come spiega a La Stampa la psicologa Maddalena Mosconi, responsabile dell’“area minori” del SAIFIP, dovranno, nell’ottica di tutelare gli studenti, garantire per esempio un percorso di transizione ...

