Napoli, Chiesa e Università uniti per la tutela dei minori (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Chiesa e Università scendono in campo con un webinar interdisciplinare sulla tutela dei minori ed i loro diritti. Il tutto partirà nella giornata di giovedì 20 maggio. Tra i relatori, l’arcivescovo Battaglia e l’onorevole Chinnici. Giovedì 20 maggio, alle ore 16, in diretta streaming sulla piattaforma zoom e sulla pagina facebook della sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (PFTIM), prenderà il via il ciclo di webinar “Diritti e tutela dei minori: profili interdisciplinari” organizzato dal Dipartimento di diritto canonico della stessa PFTIM e dall’Università Giustino Fortunato, con il contributo del Servizio nazionale per gli studi superiori di teologia e di scienze ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiscendono in campo con un webinar interdisciplinare sulladeied i loro diritti. Il tutto partirà nella giornata di giovedì 20 maggio. Tra i relatori, l’arcivescovo Battaglia e l’onorevole Chinnici. Giovedì 20 maggio, alle ore 16, in diretta streaming sulla piattaforma zoom e sulla pagina facebook della sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (PFTIM), prenderà il via il ciclo di webinar “Diritti edei: profili interdisciplinari” organizzato dal Dipartimento di diritto canonico della stessa PFTIM e dall’Giustino Fortunato, con il contributo del Servizio nazionale per gli studi superiori di teologia e di scienze ...

Advertising

forumJuventus : #Abisso, quello che in #JuveBenevento non vide un rigore gigantesco su Chiesa senza essere nemmeno richiamato al va… - anteprima24 : ** #Napoli, Chiesa e Università uniti per la tutela dei minori ** - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Napoli - Tutela dei minori: scendono in campo #Chiesa e #Università -… - vesuvianonews : Giovedì 20 maggio, alle ore 16, in diretta streaming sulla piattaforma zoom e sulla pagina facebook della sezione S… - GiovannaDiTroia : #Monet a #Napoli, esperienza immersiva nella chiesa di San Potito -