Lombardia: Fermi, 'polizia provinciale dovrà avvalersi di volontari per abbattere cinghiali' (Di martedì 18 maggio 2021) Milano, 18 mag.(Adnkronos) - Guerra totale ai cinghiali. L'articolo 20 della legge di revisione normativa ordinamentale approvato oggi in Consiglio regionale della Lombardia introduce per la polizia provinciale l'obbligo (e non più la sola facoltà) di avvalersi di operatori volontari specificatamente formati e abilitati nell'esecuzione dei piani di abbattimento delle specie più invasive come il cinghiale: inoltre gli stessi cinghiali e tutti gli ungulati d'ora in poi potranno inoltre essere cacciati laddove il terreno è coperto di neve anche fuori dalla zona faunistica delle Alpi. "A mali estremi, estremi rimedi -sottolinea il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi-. Servono misure drastiche per fronteggiare un'emergenza sempre maggiore ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Milano, 18 mag.(Adnkronos) - Guerra totale ai. L'articolo 20 della legge di revisione normativa ordinamentale approvato oggi in Consiglio regionale dellaintroduce per lal'obbligo (e non più la sola facoltà) didi operatorispecificatamente formati e abilitati nell'esecuzione dei piani di abbattimento delle specie più invasive come il cinghiale: inoltre gli stessie tutti gli ungulati d'ora in poi potranno inoltre essere cacciati laddove il terreno è coperto di neve anche fuori dalla zona faunistica delle Alpi. "A mali estremi, estremi rimedi -sottolinea il presidente del Consiglio regionale, Alessandro-. Servono misure drastiche per fronteggiare un'emergenza sempre maggiore ...

