LIVE – Fognini-Pella | Atp Ginevra 2021 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 18 maggio 2021) Ile latestuale del match tra Fabioe Guido, valido per il primo turno turno dell’Atp 250 di. Esordio estremamente complesso per il tennista italiano, il quale dovrà far fronte al tennis dell’avversario argentino, tremendamente efficace sul rosso.proverà a riscattare l’uscita di scena prematura agli Internazionali, facendo valere la propria attitudine sulla terra battuta. Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale sul match, durante la giornata di martedì 18 maggio. Segui ilsu Sportface.it COME SEGUIRE IL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA(18 MAGGIO) 14.45 – Buon pomeriggio e benvenuti alla ...