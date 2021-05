Lione | super Musetti! Piega Auger - Aliassime e va agli ottavi Ora c' è Sinner

Advertising

Buona la prima per Lorenzo Musetti nell'Atp 250 di, penultimo appuntamento del Tour prima del Roland Garros. Una partita affatto banale, di fronte al canadese Felix Auger Aliassime (numero 7 del seeding in Francia), si è confermata tremendamente ...L'ex Milan, Lucas Paquetà è reduce da una eccellente prestazione contro il Nimes. Il brasiliano ha messo a segno una doppietta e servito un assist Non ci sono dubbi che Lucas Paquetà , dopo il suo ...Sul caos Super League: “Mi sono sentito tradito Questo dovrebbe essere normale, qualsiasi azienda deve pagare gli stipendi in tempi regolari. Sullo slittamento delle mensilità: “Onestamente non credo ...Vittoria sofferta ma di grande spessore per l'azzurro che piega 7-6, 3-6, 7-5 il canadese nella sfida tutta "Next Gen" ...