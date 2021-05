Lazio-Torino 0-0: granata salvi e Benevento in Serie B (Di martedì 18 maggio 2021) Si infrangono contro la barriera granata le speranze di permanenza in Serie A del Benevento: con il pareggio tra Lazio e Torino nel recupero di questa sera, i campani retrocedono in Serie B Allo stadio Olimpico, uno stoico Torino respinge gli assalti biancocelesti e guadagna ufficialmente la permanenza della massima Serie: il pareggio a reti inviolate nella Capitale condanna il Benevento alla retrocessione in Serie B. Serviva un punto agli uomini di Nicola per presentarsi all’ultima giornata, da disputare proprio contro i campani, già sicuri della salvezza. Soprattutto nel primo tempo il Torino ha dimostrato una solidità difensiva creduta scomparsa dopo gli 11 gol subiti negli ultimi due ... Leggi su zon (Di martedì 18 maggio 2021) Si infrangono contro la barrierale speranze di permanenza inA del: con il pareggio tranel recupero di questa sera, i campani retrocedono inB Allo stadio Olimpico, uno stoicorespinge gli assalti biancocelesti e guadagna ufficialmente la permanenza della massima: il pareggio a reti inviolate nella Capitale condanna ilalla retrocessione inB. Serviva un punto agli uomini di Nicola per presentarsi all’ultima giornata, da disputare proprio contro i campani, già sicuri della salvezza. Soprattutto nel primo tempo ilha dimostrato una solidità difensiva creduta scomparsa dopo gli 11 gol subiti negli ultimi due ...

