Juve | da Romero a Rovella | ecco i prestiti che potrebbero tornare e far comodo

(Di martedì 18 maggio 2021) In attesa di formalizzare la risoluzione con Douglas Costa - che ha già un accordo biennale con il Gremio, più un'opzione di rinnovo per la terza stagione - laè prossima alle valutazioni sui ...

ASSE- ATALANTA ? La finale di Coppa Italia punterà ancora i riflettori su Cristian, difensore classe 1998 che i bianconeri hanno acquisito dopo i primi passi in Serie A con il Genoa: il ...Nella sfida con la, il mister Gasperini dovrebbe partire con i due trequartisti Pessina e ... Allenatore: Andrea Pirlo Atalanta (3 - 4 - 2 - 1): Gollini; Toloi, Djimsiti,; Gosens, Freuler, ...Gian Piero Gasperini ha convocato 23 giocatori per la finale di Coppa Italia di domani tra Atalanta e Juventus ...Cresce l’attesa per la finale di Coppa Italia in programma domani. Ecco l’elenco dei convocati delle due squadre per la sfida. Convocati Atalanta: Caldara, de Roon, Djimsiti, Freuler, Gollini, Gosens, ...