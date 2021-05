Israele avverte: ci aspetta una notte intensa. E c’è chi pensa di bloccare il flusso di armi che alimenta il conflitto (Di martedì 18 maggio 2021) In 24 ore le forze di difesa di Israele, Tzahal, hanno martellato Gaza colpendo le case di 12 comandanti di Hamas. Solo questa mattina le Israel Defense Forces, secondo il Times of Israel, hanno colpito le case del “vice comandante della Brigata nord di Gaza City“, quella di un “comandante di un’unità militare terrestre” di Khan Younis e di un altro “comandante di compagnia” poiché l’Idf ritiene che i comandanti di Hamas le utilizzavano come centri di comando e per lanciare le operazioni contro Israele. Il portavoce delle forze di difesa israeliana Hidai Zilbermane ha, inoltre, riferito che sono state colpite, con numerosi blit aerei, 120 obiettivi nella Striscia di Gaza, sempre nelle ultime 24 ore, tra cui dieci lanciarazzi, soprattutto nel quartiere Rimal di Gaza City, dove vivono diversi leader di Hamas. Un gruppo di miliziani della Jihad Islamica ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 maggio 2021) In 24 ore le forze di difesa di, Tzahal, hanno martellato Gaza colpendo le case di 12 comandanti di Hamas. Solo questa mattina le Israel Defense Forces, secondo il Times of Israel, hanno colpito le case del “vice comandante della Brigata nord di Gaza City“, quella di un “comandante di un’unità militare terrestre” di Khan Younis e di un altro “comandante di compagnia” poiché l’Idf ritiene che i comandanti di Hamas le utilizzavano come centri di comando e per lanciare le operazioni contro. Il portavoce delle forze di difesa israeliana Hidai Zilbermane ha, inoltre, riferito che sono state colpite, con numerosi blit aerei, 120 obiettivi nella Striscia di Gaza, sempre nelle ultime 24 ore, tra cui dieci lanciarazzi, soprattutto nel quartiere Rimal di Gaza City, dove vivono diversi leader di Hamas. Un gruppo di miliziani della Jihad Islamica ...

