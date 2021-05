Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi e Gilles Rocca fanno pace: i rapporti oggi, parla l’attore (Di martedì 18 maggio 2021) Ieri sera, nel corso della nuova puntata de L’Isola dei Famosi, Gilles Rocca e Tommaso Zorzi hanno fanno pace dopo gli screzi avuti a distanza mentre l’attore si trovava in Honduras. Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi e Gilles Rocca: i rapporti oggi Ci sono stati dei momenti in cui sono stato maleducato, spocchioso, ma mai... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 18 maggio 2021) Ieri sera, nel corso della nuova puntata de L’deihannodopo gli screzi avuti a distanza mentresi trovava in Honduras.dei: iCi sono stati dei momenti in cui sono stato maleducato, spocchioso, ma mai... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Agenzia_Ansa : Un'isola dei Caraibi diventa la prima comunità bitcoin al mondo. A Bequia, atollo di 18 km quadrati nell'arcipelago… - AC_Fuffi : Oggi è la Giornata internazionale dei musei! Per l'occasione, il museo della vostra isola ha organizzato un evento… - _Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - RoxanadelCarm19 : RT @contechristino: Bentornati all' #isola dei famosi, liberi di barare. - MichelaCarinci2 : RT @ChiccoseDOC: “ISOLA 15”: IL RIENTRO IN STUDIO DI GILLES ROCCA, A METTERE I PUNTINI SULLE “I” CON ZORZI. LA MESSA IN NOMINATION D’UFFICI… -