Inventing Anna | tutto sulla serie tv di Shonda Rhimes

(Di martedì 18 maggio 2021) Arriva, latvtruffatrice dell’alta società newyorchesefirma la sua prossimatv. Uscirà nel corso del 2021 la prossima produzione targataland debutterà su Netflix. Basata sull’articolo del New York Magazine “HowDelvey Tricked New York’s Party People” (“ComeDelvey ha ingto i festaioli Tvserial.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inventing Anna

Today.it

... la storia Bridgerton e il distacco dello spin off sulla Regina Charlotte Dopo le ultime notizie che abbiamo riguardo a Shonda Rhimes e al suo nuovo progetto per Netflix dal titoloe ...... Jess Brownell showrunner delle stagioni 3 e 4 Intanto, è stato annunciato anche che la veterana di Shondaland Jess Brownell (che ha lavorato con Rhimes per, in arrivo prossimamente ...Dopo il successo della prima stagione, ne sono state confermate altre e in più ci si prepara ad uno spin off sulla Regina Charlotte: qui i dettagli.La regina Charlotte interpretata da Golda Rosheuvel sarà la protagonista di una serie spin-off di Bridgerton scritta da Shonda Rhimes.