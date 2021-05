Il caso del Colonial Pipeline (Di martedì 18 maggio 2021) Era lo scorso 7 maggio, quando un attacco informatico ha portato al blocco temporaneo del più grande oleodotto degli Stati Uniti, il Colonial Pipeline. Un attacco che è stato condotto attraverso un un ransomware: un virus, cioè, che impossibilita l'accesso al dispositivo che infetta fino a che non venga pagato un riscatto. E proprio un riscatto sarebbe stato pagato: una somma che, ha riferito Bloomberg News giovedì scorso, si aggirerebbe attorno ai 5 milioni di dollari. Sempre giovedì, il gasdotto ha reso noto di aver ripristinato le sue attività. "Ora possiamo segnalare che abbiamo riavviato il nostro intero sistema di condutture e che la consegna del prodotto è iniziata in tutti i mercati che serviamo", ha dichiarato la società in una nota. Società che ha comunque ammesso che serviranno diversi giorni prima che le catene di approvvigionamento tornino ... Leggi su panorama (Di martedì 18 maggio 2021) Era lo scorso 7 maggio, quando un attacco informatico ha portato al blocco temporaneo del più grande oleodotto degli Stati Uniti, il. Un attacco che è stato condotto attraverso un un ransomware: un virus, cioè, che impossibilita l'accesso al dispositivo che infetta fino a che non venga pagato un riscatto. E proprio un riscatto sarebbe stato pagato: una somma che, ha riferito Bloomberg News giovedì scorso, si aggirerebbe attorno ai 5 milioni di dollari. Sempre giovedì, il gasdotto ha reso noto di aver ripristinato le sue attività. "Ora possiamo segnalare che abbiamo riavviato il nostro intero sistema di condutture e che la consegna del prodotto è iniziata in tutti i mercati che serviamo", ha dichiarato la società in una nota. Società che ha comunque ammesso che serviranno diversi giorni prima che le catene di approvvigionamento tornino ...

Advertising

reportrai3 : #Report 21.20 @RaiTre ? Anche Matteo Salvini ha incontrato lo 007 Marco Mancini ? La terra dei fuochi, il caso dei… - silvia_sb_ : Cmq in USA/UK una trasmissione dove non c’è equilibrio di genere non va in onda. Non è un vezzo, è parte del tentat… - demartin : Se per caso vi venisse mai voglia di citare il Centro Studi CGIA di Mestre, prima leggete questo post del Prof. Luc… - cocchi2a : RT @reportrai3: #Report 21.20 @RaiTre ? Anche Matteo Salvini ha incontrato lo 007 Marco Mancini ? La terra dei fuochi, il caso dei rifiuti… - adrianobusolin : RT @BenedettaFrucci: Da un paio di mesi ho una rubrica su Il Tempo, ogni lunedì. Da oggi abbandono lo pseudonimo che avevo scelto per firma… -

Ultime Notizie dalla rete : caso del Nuova i20, l'orgoglio di Hyundai. Arriva la terza generazione della compatta coreana Ai quali strizza l'occhio con un look moderno e aggressivo che segna il debutto a livello continentale del nuovo linguaggio stilistico del brand, non a caso battezzato 'Sportività sensuale' per la ...

Puntualità: è ancora da considerare una virtù? ... ma anche alcuni aspetti del nostro carattere e del modo in cui percepiamo lo scorrere del tempo. In ogni caso, ricordiamoci che il tempo è denaro e che non tener fede ai propri orari è un pessimo ...

Caso Mancini, Conte: "Non era un mio uomo, ho lavorato con gli 007 nell'ambito del mio ruolo istituzionale" la Repubblica In Sardegna le vacanze su misura con 'l'amico del posto' AGI Una vacanza autentica e a prova d'imprevisto grazie all'amico del posto. In Sardegna si può, anche se non si conosce nessuno, grazie a Davide Fancellu che - in piena pandemia - si è inventato un s ...

Il Covid sarà la fine del Governo di Narendra Modi? Fino a pochi mesi fa, sembrava che la popolarità del Premier indiano Narendra Modi non conoscesse ostacoli. Ora le cose, invece, potrebbero cambiare. A mandare in crisi la sua presa sulla popolazione ...

Ai quali strizza l'occhio con un look moderno e aggressivo che segna il debutto a livello continentalenuovo linguaggio stilisticobrand, non abattezzato 'Sportività sensuale' per la ...... ma anche alcuni aspettinostro carattere emodo in cui percepiamo lo scorreretempo. In ogni, ricordiamoci che il tempo è denaro e che non tener fede ai propri orari è un pessimo ...AGI Una vacanza autentica e a prova d'imprevisto grazie all'amico del posto. In Sardegna si può, anche se non si conosce nessuno, grazie a Davide Fancellu che - in piena pandemia - si è inventato un s ...Fino a pochi mesi fa, sembrava che la popolarità del Premier indiano Narendra Modi non conoscesse ostacoli. Ora le cose, invece, potrebbero cambiare. A mandare in crisi la sua presa sulla popolazione ...