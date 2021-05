Green pass covid Italia, Sileri: “Dovrebbe durare un anno” (Di martedì 18 maggio 2021) Il Green pass “per i vaccinati Dovrebbe essere esteso a 1 anno, è molto verosimile che la protezione duri per quel periodo. L’estensione però Dovrebbe essere limitata a chi ha fatto le due dosi di vaccino”. Ad affermarlo Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ospite di ‘Radio anch’io’ su Rai Radio 1. Le ipotesi allo studio del governo, come trapelato ieri, sono: ottenere la certificazione dopo la prima dose di vaccino e scadenza oltre i sei mesi. L’ipotesi è dunque quella di rilasciare la certificazione non attendendo il completamento dell’intero ciclo e di allungare oltre i sei mesi la scadenza del pass. Al riguardo, sono stati chiesti agli esperti degli approfondimenti ad hoc. Sulla possibilità che si salvi il vaccino ‘made in Italy’ ReiThera contro ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 maggio 2021) Il“per i vaccinatiessere esteso a 1, è molto verosimile che la protezione duri per quel periodo. L’estensione peròessere limitata a chi ha fatto le due dosi di vaccino”. Ad affermarlo Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, ospite di ‘Radio anch’io’ su Rai Radio 1. Le ipotesi allo studio del governo, come trapelato ieri, sono: ottenere la certificazione dopo la prima dose di vaccino e scadenza oltre i sei mesi. L’ipotesi è dunque quella di rilasciare la certificazione non attendendo il completamento dell’intero ciclo e di allungare oltre i sei mesi la scadenza del. Al riguardo, sono stati chiesti agli esperti degli approfondimenti ad hoc. Sulla possibilità che si salvi il vaccino ‘made in Italy’ ReiThera contro ...

