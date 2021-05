Germania, Reus rinuncia agli Europei: “Il mio fisico deve recuperare” (Di martedì 18 maggio 2021) Marco Reus non andrà agli Europei 2020. Il trequartista del Borussia Dortmund, in accordo col ct Loew, non sarà tra le fila della Germania per poter recuperare meglio dai piccoli acciacchi di cui soffre di continuo. Necessaria una “vacanza” per il forte centrocampista offensivo, ma così la rassegna continentale perde un protagonista: “Dopo una stagione complicata, faticosa e alla fine ricca di successi, ho deciso, insieme al CT della Nazionale, di non andare agli Europei. Questa decisione è stata molto difficile per me, perché sono sempre molto orgoglioso quando mi è stato permesso rappresentare il mio Paese. Dopo un anno molto intenso e dopo aver raggiunto i miei obiettivi con il Borussia Dortmund, ho deciso di dare al mio corpo il tempo di riprendersi! Approfitterò ... Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Marconon andrà2020. Il trequartista del Borussia Dortmund, in accordo col ct Loew, non sarà tra le fila dellaper potermeglio dai piccoli acciacchi di cui soffre di continuo. Necessaria una “vacanza” per il forte centrocampista offensivo, ma così la rassegna continentale perde un protagonista: “Dopo una stagione complicata, faticosa e alla fine ricca di successi, ho deciso, insieme al CT della Nazionale, di non andare. Questa decisione è stata molto difficile per me, perché sono sempre molto orgoglioso quando mi è stato permesso rappresentare il mio Paese. Dopo un anno molto intenso e dopo aver raggiunto i miei obiettivi con il Borussia Dortmund, ho deciso di dare al mio corpo il tempo di riprendersi! Approfitterò ...

