Finti matrimoni per extracomunitari, 4 arresti a Taranto (Di martedì 18 maggio 2021) La Polizia di Taranto ha scoperto una presunta banda che organizzava Finti matrimoni per la regolarizzazione di immigrati irregolari e gestiva un giro di prostituzione. Il personale della Squadra ...

AnsaPuglia : Finti matrimoni per extracomunitari, 4 arresti a Taranto. Anche prostituzione. Due divieti di dimora e altri 9 inda… - lavocemaruggio : Operazione “ IMPERATOR”: organizzavano finti matrimoni per extracomunitari - EusapiaMaria : @theciosaz @g_ladisa @repubblica Esatto. Faceva la questua e ne avrebbe risposto ai donatori. Ma ho letto dei fint… - EusapiaMaria : @robgia66 @Maxteroftweets @repubblica Celebrare finti matrimoni e accaparrarsi fondi pubblici per fare il buonista… - EusapiaMaria : @g_ladisa @repubblica Aiutare dei poveri cristi con i soldi dei contribuenti italiani. Inventarsi una carta moneta… -

Ultime Notizie dalla rete : Finti matrimoni Taranto: prostituzione e false nozze per regolarizzare immigrati clandestini, 4 arresti Organizzavano finti matrimoni per extracomunitari: 4 persone sono state arrestate dalla polizia a Taranto (2 donne ai domiciliari e 2 uomini in carcere) e altre due sono state colpite dalla misura dell'obbligo di ...

L'industria dei matrimoni crollata sotto i colpi del coronavirus: "Realizziamo sogni, ma viviamo un incubo" Un settore che con falsi sposi "promessi", finti preti e invitati vestiti di nero ha messo in scena ... ABBONAMENTO Prova il nuovo Sole 24 Ore a solo 1 al mese Scopri di più Leggi anche Matrimoni, ...

