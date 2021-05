Finalmente il sistema di filtrazione dell’aria anti-Covid arriva in treno (Di martedì 18 maggio 2021) Un investimento da 50 milioni di euro da parte di Italo per installare i filtri Hepa anche sui vagoni del treno. L’importanza di respirare aria pulita e priva di virus e batteri non è mai stata così importante come oggi per via dell’emergenza Coronavirus. Per farlo i filtri Hepa sono diventati fondamentali e, dopo l’installazione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 18 maggio 2021) Un investimento da 50 milioni di euro da parte di Italo per installare i filtri Hepa anche sui vagoni del. L’importanza di respirare aria pulita e priva di virus e batteri non è mai stata così importante come oggi per via dell’emergenza Coronavirus. Per farlo i filtri Hepa sono diventati fondamentali e, dopo l’installazione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

ItaliaViva : Serve un nuovo sistema fiscale che sia davvero pensato per le esigenze di oggi e non per un’epoca che sembra ormai… - ItaliaViva : Oggi finalmente ci sono le condizioni un nuovo sistema fiscale. Che sia innanzitutto più leggero e più semplice. C… - rumba15342942 : RT @ItaliaViva: Serve un nuovo sistema fiscale che sia davvero pensato per le esigenze di oggi e non per un’epoca che sembra ormai sempre p… - TovarishM5S : RT @primaopoitorna: Finalmente, dopo lo schifoso video di #Cairo, possiamo affermare senza pericolo di smentit, che @corradoformogli e gli… - Ariel48536344 : RT @primaopoitorna: Finalmente, dopo lo schifoso video di #Cairo, possiamo affermare senza pericolo di smentit, che @corradoformogli e gli… -