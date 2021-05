Fedez vuole essere sentito dalla Vigilanza Rai. Il presidente costretto a spiegargli come funziona (Di martedì 18 maggio 2021) Fedez vuole essere ascoltato in Vigilanza Rai per dire la sua sul caso del presunto tentativo di censura in occasione del Concertone del Primo maggio. Il cantante, infatti, secondo quanto emerso, ha scritto al presidente della Commissione Alberto Barachini, lamentando di essere stato nominato «costantemente, sia dagli onorevoli intervenuti, che dal direttore Francesco Di Mare» nel corso dell’audizione di quest’ultimo. Fedez scopre l’importanza del diritto di replica In sostanza, Fedez chiede per sé quel diritto di replica che non riteneva essere necessario per le persone che ha attaccato dal palco del Concertone, come emerso nella versione integrale della telefonata intercorsa con gli organizzatori e finita al centro ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 maggio 2021)ascoltato inRai per dire la sua sul caso del presunto tentativo di censura in occasione del Concertone del Primo maggio. Il cantante, infatti, secondo quanto emerso, ha scritto aldella Commissione Alberto Barachini, lamentando distato nominato «costantemente, sia dagli onorevoli intervenuti, che dal direttore Francesco Di Mare» nel corso dell’audizione di quest’ultimo.scopre l’importanza del diritto di replica In sostanza,chiede per sé quel diritto di replica che non ritenevanecessario per le persone che ha attaccato dal palco del Concertone,emerso nella versione integrale della telefonata intercorsa con gli organizzatori e finita al centro ...

