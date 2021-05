Draghi: “Riaperture grazie a vaccinazioni e osservanza delle regole” – VIDEO (Di martedì 18 maggio 2021) Mario Draghi sul decreto Riaperture: “La vaccinazione ha migliorato considerevolmente la situazione”. PARIGI (FRANCIA) – A margine di un summit sulla situazione in Africa, il premier Draghi è ritornato sul decreto Riaperture. “La strategia è la vaccinazione, che ha considerevolmente migliorato la situazione – ha ricordato il presidente del Consiglio – e l’osservanza delle regole, dei protocolli, dei distanziamenti, delle mascherine. Tutto quello che abbiamo imparato a fare in questo anno e mezzo con delle lezioni severe, tremende che speriamo di dimenticare“. Migranti Nel breve intervento alla stampa il premier Draghi ha parlato anche di migranti e della situazione africana: “Il summit è stato un punto di ... Leggi su newsmondo (Di martedì 18 maggio 2021) Mariosul decreto: “La vaccinazione ha migliorato considerevolmente la situazione”. PARIGI (FRANCIA) – A margine di un summit sulla situazione in Africa, il premierè ritornato sul decreto. “La strategia è la vaccinazione, che ha considerevolmente migliorato la situazione – ha ricordato il presidente del Consiglio – e l’, dei protocolli, dei distanziamenti,mascherine. Tutto quello che abbiamo imparato a fare in questo anno e mezzo conlezioni severe, tremende che speriamo di dimenticare“. Migranti Nel breve intervento alla stampa il premierha parlato anche di migranti e della situazione africana: “Il summit è stato un punto di ...

