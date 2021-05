Dl Sostegni, Camera conferma fiducia: domani via libera definitivo (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Dopo il via libera della Camera – che, con 472 sì e 49 voti contrari, ha confermato la fiducia suldecreto Sostegni senza modifiche rispetto al testo uscito in prima lettura –, il provvedimento diventerà legge dopo il voto finale previsto domani in serata e troverà il suo completamento nel decreto ‘Sostegni bis’ da circa 40 miliardi complessivi che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri giovedì con ulteriori ristori per 14 miliardi più conguaglio. Il decreto Sostegni approvato dalla Camera prevede 32 miliardi complessivi di cui 11,15 miliardi destinati a finanziare contributi a fondo perduto per le aziende con ricavi fino a 10 milioni. Vengono accantonati i codici Ateco a favore di un sistema che riconosce ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Dopo il viadella– che, con 472 sì e 49 voti contrari, hato lasuldecretosenza modifiche rispetto al testo uscito in prima lettura –, il provvedimento diventerà legge dopo il voto finale previstoin serata e troverà il suo completamento nel decreto ‘bis’ da circa 40 miliardi complessivi che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri giovedì con ulteriori ristori per 14 miliardi più conguaglio. Il decretoapprovato dallaprevede 32 miliardi complessivi di cui 11,15 miliardi destinati a finanziare contributi a fondo perduto per le aziende con ricavi fino a 10 milioni. Vengono accantonati i codici Ateco a favore di un sistema che riconosce ...

