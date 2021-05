Advertising

LegaSalvini : COVID, BASTA #COPRIFUOCO E RIAPERTURE DI BAR E RISTORANTI AL CHIUSO: MATTEO #SALVINI PROMETTE BATTAGLIA - LegaSalvini : COVID, BASTA COPRIFUOCO E RIAPERTURE DI BAR E RISTORANTI AL CHIUSO: MATTEO SALVINI PROMETTE BATTAGLIA L’Italia ha… - TV7Benevento : Covid: palestre lombarde, 'bene riapertura, ma operatori piscine in ginocchio'... - Napolikeit : Decreto Riaperture: le date per palestre, piscine, matrimoni, ristoranti, centri commerciali #napoli #covid - news_mondo_h24 : Matrimoni, la festa con il Covid manager. Ristoranti, centri commerciali, palestre e piscine: le regole delle riape… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid palestre

...terapia precoce 18 Maggio 2021 I rari casi di trombosi riscontrati dopo il vaccino anti -... e ancora riapertura delleanticipata e ritorno all'apertura anche nei... Read More Condividi ...... e ancora riapertura delleanticipata e ritorno all'apertura anche nei... Read More Condividi su: WhatsApp Tweet Telegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with: anno ,, ..."Ora bisognerà capire se utenti avranno la voglia di tornare a frequentare palestre e piscine come prima del Covid - osserva Contardi -. Ricordo che siamo fermi dal 26 ottobre, sono passati 7 mesi e ...Dovrebbero entrare in vigore mercoledì le nuove misure del decreto Covid, e quindi dalla sera del 19 maggio, il coprifuoco dovrebbe slittare alle ore 23 ...