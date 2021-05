Concorso Vigili del Fuoco: 53 posti a tempo indeterminato. Qual è il profilo ricercato e come presentare domanda (Di martedì 18 maggio 2021) Nuovo bando di Concorso per 53 posti a tempo indeterminato presso il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. L’annuncio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.33 in data 27/04/2021. La figura che si ricerca è quella di specialista informatico. Concorso: Quali sono i requisiti per presentare domanda Per poter presentare domanda, i candidati dovranno rispettare i seguenti requisiti: età non superiore a 45 anni; idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio; diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da istituti tecnici, negli indirizzi “Elettronica ed Elettrotecnica” e “Informatica e Telecomunicazioni”; possesso delle Qualità morali e ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 18 maggio 2021) Nuovo bando diper 53presso il Corpo Nazionaledel. L’annuncio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.33 in data 27/04/2021. La figura che si ricerca è quella di specialista informatico.i sono i requisiti perPer poter, i candidati dovranno rispettare i seguenti requisiti: età non superiore a 45 anni; idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio; diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da istituti tecnici, negli indirizzi “Elettronica ed Elettrotecnica” e “Informatica e Telecomunicazioni”; possesso delleità morali e ...

