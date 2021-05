Ceuta: crisi migratoria nell’enclave spagnola con oltre 5mila sbarchi (Di martedì 18 maggio 2021) Situazione a dir poco esplosiva nell’enclave spagnola di Ceuta dove nelle ultime ore sono giunti oltre cinquemila migranti A Ceuta è in corso una crisi migratoria senza precedenti. Il tutto grazie anche alla passività della polizia e delle autorità marocchine. Nelle ultime 24 ore circa 6mila migranti, per la quasi totalità giovani marocchini, sono riusciti a entrare all’interno dell’enclave spagnola nel nord del Marocco. Hanno raggiunto così l’Europa a nuoto o con mezzi di fortuna senza trovare alcun ostacolo. Circa 2.700 di loro, fanno sapere le autorità, sono già stati espulsi. La più grave crisi migratoria della regione Non era mai accaduto in passato che un numero così alto di persone riuscisse ad entrare ... Leggi su zon (Di martedì 18 maggio 2021) Situazione a dir poco esplosivadidove nelle ultime ore sono giunticinquemila migranti Aè in corso unasenza precedenti. Il tutto grazie anche alla passività della polizia e delle autorità marocchine. Nelle ultime 24 ore circa 6mila migranti, per la quasi totalità giovani marocchini, sono riusciti a entrare all’interno dell’enclavenel nord del Marocco. Hanno raggiunto così l’Europa a nuoto o con mezzi di fortuna senza trovare alcun ostacolo. Circa 2.700 di loro, fanno sapere le autorità, sono già stati espulsi. La più gravedella regione Non era mai accaduto in passato che un numero così alto di persone riuscisse ad entrare ...

