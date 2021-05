Cairo si fa sfuggire: “Appendino è una deficiente”. Lei replica: “Pensa a non andare in serie B” (video) (Di martedì 18 maggio 2021) Impazza sui Social il video di Urbano Cairo che si lascia scappare delle dichiarazioni contro i 5 Stelle e contro la sindaca di Torino (ancora per poco) Chiara Appendino. La registrazione, all’insaputa dell’imprenditore proprietario de La7, del Torino e amministratore di Rcs, è stata carpita nel capoluogo torinese. Alcuni tifosi granata hanno stuzzicato il presidente Cairo sul centro sportivo di Robaldo, struttura su cui la giunta Appendino traccheggia da cinque anni. Lui premette: “Non so se avete mai votato 5 Stelle, alcuni sono anche bravi. Ma la Appendino è una deficiente…”. Osservazione nata dal fatto che il Comune di Torino ancora non ha dato parere favorevole. LEGGI ANCHE Appendino condannata per la tragedia di piazza San Carlo. E ora si ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 maggio 2021) Impazza sui Social ildi Urbanoche si lascia scappare delle dichiarazioni contro i 5 Stelle e contro la sindaca di Torino (ancora per poco) Chiara. La registrazione, all’insaputa dell’imprenditore proprietario de La7, del Torino e amministratore di Rcs, è stata carpita nel capoluogo torinese. Alcuni tifosi granata hanno stuzzicato il presidentesul centro sportivo di Robaldo, struttura su cui la giuntatraccheggia da cinque anni. Lui premette: “Non so se avete mai votato 5 Stelle, alcuni sono anche bravi. Ma laè una…”. Osservazione nata dal fatto che il Comune di Torino ancora non ha dato parere favorevole. LEGGI ANCHEcondannata per la tragedia di piazza San Carlo. E ora si ...

