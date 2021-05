Barella: «La nostra Inter la perfetta squadra di Conte. Non siamo nell’esercito, ma…» (Di martedì 18 maggio 2021) France Football ha pubblicato una lunga Intervista al gioiello dell’Inter Nicolò Barella che ha parlato del primo scudetto nerazzurro Il centrocampista cagliaritano dell’Inter Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di France Football, parole che usciranno nel prossimo numero del giornale, ecco un estratto. Conte – «Ha le sue linee guida, quelle che conosciamo da anni, devi solo guardare le partite, si vede. È così abile in tutto, non solo mentalmente, ma anche tatticamente, in allenamento. Non è facile entrare nei suoi meccanismi. L’anno scorso eravamo una squadra di Conte; quest’anno siamo la perfetta squadra di Conte. Ridiamo e scherziamo, perché non siamo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021) France Football ha pubblicato una lungavista al gioiello dell’Nicolòche ha parlato del primo scudetto nerazzurro Il centrocampista cagliaritano dell’Nicolòha parlato ai microfoni di France Football, parole che usciranno nel prossimo numero del giornale, ecco un estratto.– «Ha le sue linee guida, quelle che conosciamo da anni, devi solo guardare le partite, si vede. È così abile in tutto, non solo mentalmente, ma anche tatticamente, in allenamento. Non è facile entrare nei suoi meccanismi. L’anno scorso eravamo unadi; quest’annoladi. Ridiamo e scherziamo, perché non...

