Andrea Zenga svela il suo sogno | annuncio a sorpresa

(Di martedì 18 maggio 2021)ha risposto ai fan in un consueto Q&A su Instagram in cui hato qualche particolare che gli riguarda Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@93)ha dato la possibilità ai suoi quasi 600mila followers di potergli fare qualche domanda per sfatare le loro curiosità. L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

radiostelly : @Dominga46334036 @14Adua @andrea_zenga Che belli Che siete, sarà possibile fare una foto? Io sono di Osimo Stazione. Grazie. - IFrangioni : RT @Dominga46334036: Ma la bellezza di entrambi... due capolavori... #zengavo @14Adua @andrea_zenga - rosalindamyhea1 : NN C'È LIMITE ALLA VERGOGNA DI GIORNALISTI DA 4 SOLDI KE SCRIVONO SU GIORNALETTI DI 1€ @14Adua_ @andrea_zenga Quest… - Dominga46334036 : Ma la bellezza di entrambi... due capolavori... #zengavo @14Adua @andrea_zenga - liarafffy : RT @Cilidisintlibe1: Mi è sembrato di vedere ancora prima di iniziare un Andrea Zenga bello paonazzo #zengavo ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zenga

Dopo svariati tira e molla conDamante, a cui è stata legata per oltre tre anni, l'... NON PERDERTI ANCHE > Rosalinda esbottano su Instagram: 'Ci hanno sbattuti fuori' 'Ho passato le pene ...Rosalinda Cannavò esbottano su Instagram. I due, che si trovavano a Roma per registrare 'Il Punto Z', non sono riusciti a trattenersi: 'Ci hanno sbattuti fuori!' Rosalinda Cannavò esono senza ...Domani sera andrà in onda l’ultima puntata del format di Tommaso Zorzi “Il Punto Z”. L’opinionista dell’Isola nella ...Grandi notizie per i fan degli Zorzando. La coppia vincente del Grande Fratello Vip 5 torna a parlare insieme sullo schermo nella prossima puntata de Il ...