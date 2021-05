Amazon Prime cura anche il suo archivio storico e punta Metro Goldwyn Meyer

(Di martedì 18 maggio 2021) È tempo di grandi manovre e interazioni tra il mondo dello streaming e quello del cinema. Possibile, presto, un binomio-MGM, conche potrebbe acquistare il ricchissimo ecatalogo dellaMayer che, al suo interno, prevedestoriche saghe come quella di Rocky o di James Bond e che ha firmato grandi capolavori del cinema mondiale. Un segnale che vedein prima linea per l’arricchimento del proprioe, quindi, per l’aumento di competitività rispetto alla concorrenza. LEGGI> C’è un quarto incomodo nella guerra dello streaming: «Possibile fusione tra Warner e Discovery»-MGM pronte all’accordo Possibile che la ...

L'operazione ha l'obiettivo di migliorare e incrementare l'offerta del servizio di streaming, secondo quanto riportato dai media USA Information e Variety. Secondo quest'ultimo, l'....com reagisce all'annuncio delle nozze tra Hbo e Discovery e tratta l'acquisizione di Mgm ... il colosso di Seattle, attivo nel settore dello streaming con la sua piattaformaVideo, potrebbe ...Amazon ha avviato i negoziati per l'acquisizione della MGM - la compagnia Metro-Goldwyn-Mayer - per circa 9 miliardi di dollari!Amazon.com reagisce all'annuncio delle nozze tra Hbo e Discovery e tratta l'acquisizione di Mgm Studios per 9 miliardi di dollari. Secondo quanto riportato per primo dal sito The ...