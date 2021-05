Aleix Espargaro operato al braccio: rientro al Mugello (Di martedì 18 maggio 2021) Ancora un problema di sindrome compartimentale nella MotoGP. Questa volta è toccato ad Aleix Espargaro, che in data di ieri è stato operato a Barcellona. L’intervento è stato eseguito dalla Clinica Universitaria Dexeus, diretta dal dott. Xavier Mir, ed è perfettamente riuscito. Ora il pilota di Granollers dovrà restare a riposo per qualche giorno per essere pronto per il GP del Mugello del 30 maggio. Espargaro aveva sofferto di arm pump durante la gara di Jerez, rimandando l’intervento a dopo il GP di Francia. Una gara che si è conclusa con un mesto ritiro, per un guasto sulla sua Aprilia. Back to Back di Miller: è vittoria anche a Le Mans Aleix Espargaro operato: sarà OK per il Mugello? L’obiettivo del catalano è di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 18 maggio 2021) Ancora un problema di sindrome compartimentale nella MotoGP. Questa volta è toccato ad, che in data di ieri è statoa Barcellona. L’intervento è stato eseguito dalla Clinica Universitaria Dexeus, diretta dal dott. Xavier Mir, ed è perfettamente riuscito. Ora il pilota di Granollers dovrà restare a riposo per qualche giorno per essere pronto per il GP deldel 30 maggio.aveva sofferto di arm pump durante la gara di Jerez, rimandando l’intervento a dopo il GP di Francia. Una gara che si è conclusa con un mesto ritiro, per un guasto sulla sua Aprilia. Back to Back di Miller: è vittoria anche a Le Mans: sarà OK per il? L’obiettivo del catalano è di ...

