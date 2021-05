Università: master Iuav Venezia approda ai Quartieri Spagnoli (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDa Venezia a Napoli, destinazione Quartieri Spagnoli. Dal 19 al 22 maggio il master U-Rise (il primo master istituito in Italia sulla rigenerazione urbana e l’innovazione sociale, promosso dall’Istituto Universitario di Architettura di Venezia – Iuav) si trasferirà nell’antico quartiere del centro storico di Napoli, area di fragilità urbane e sede di recenti, significativi, esempi di rigenerazione urbana, sociale, educativa e di impresa. I 30 studenti del master (urbanisti, architetti, paesaggisti, manager della cultura, antropologi, imprenditori sociali e operatori del terzo settore) e i loro docenti arriveranno a Foqus – Fondazione Quartieri Spagnoli, per quattro giorni di ascolto e di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDaa Napoli, destinazione. Dal 19 al 22 maggio ilU-Rise (il primoistituito in Italia sulla rigenerazione urbana e l’innovazione sociale, promosso dall’Istituto Universitario di Architettura di) si trasferirà nell’antico quartiere del centro storico di Napoli, area di fragilità urbane e sede di recenti, significativi, esempi di rigenerazione urbana, sociale, educativa e di impresa. I 30 studenti del(urbanisti, architetti, paesaggisti, manager della cultura, antropologi, imprenditori sociali e operatori del terzo settore) e i loro docenti arriveranno a Foqus – Fondazione, per quattro giorni di ascolto e di ...

