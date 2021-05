Task force regionale per l’occupazione. Lavoratori ex Ilva in As: ben avviata interlocuzione con i Ministeri (Di lunedì 17 maggio 2021) Terminata poco prima di mezzogiorno la Task force regionale per l’occupazione.A proposito dei cassintegrati ex Ilva in As, la Regione ha ribadito che i LPU, pensati per questa parte di Lavoratori, non hanno nulla a che vedere con i Lavori Socialmente Utili (LSU).Usb ha ribadito che i Lpu non devono essere intesi come sostitutivi del reinserimento in fabbrica dei circa 1.800 Lavoratori, ma come intervento che consentirà di accompagnarli fino al ritorno alla normalità, al fine di garantire loro una retribuzione dignitosa grazie alla somma tra cassa integrazione e appunto Lpu.D’intesa con altre organizzazioni sindacali, Usb provvederà a breve ad inviare una serie di proposte alla Regione e al Ministero del Lavoro al fine di fornire un contributo per il superamento delle ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 17 maggio 2021) Terminata poco prima di mezzogiorno laper.A proposito dei cassintegrati exin As, la Regione ha ribadito che i LPU, pensati per questa parte di, non hanno nulla a che vedere con i Lavori Socialmente Utili (LSU).Usb ha ribadito che i Lpu non devono essere intesi come sostitutivi del reinserimento in fabbrica dei circa 1.800, ma come intervento che consentirà di accompagnarli fino al ritorno alla normalità, al fine di garantire loro una retribuzione dignitosa grazie alla somma tra cassa integrazione e appunto Lpu.D’intesa con altre organizzazioni sindacali, Usb provvederà a breve ad inviare una serie di proposte alla Regione e al Ministero del Lavoro al fine di fornire un contributo per il superamento delle ...

