Sky | Gattuso prende tempo con la Fiorentina | aspetta la Lazio Nessun contatto con la Juve

(Di lunedì 17 maggio 2021)alla? A Sky parlano del futuro di Gennaroè meno vicino alla. Beppe Di Stefano dice: «standocon la, non ha detto no così come lanon si è tirata indietro. Visti i risultati ottenuti col Napoli, sta ricevendo altre proposte. L’idea è che possa liberarsi la. Lotito non è un mangia-allenatori, ama i progetti e anchevorrebbe un progetto.potrebbere la. Non ci risulta invece il minimotrae gli ambientintus». L'articolo ilNapolista.

Advertising

BianconeriZone : RT @BianconeriZonIt: ?? “Non ci sono stati neanche minimi contatti tra #Gattuso e la #Juventus” [Peppe Di Stefano - Sky] - ruee126 : @_enz29 @Roxas_223 Enzo Gattuso è stato appena smentito da Sky - ModaJuvemania : RT @BianconeriZonIt: ?? “Non ci sono stati neanche minimi contatti tra #Gattuso e la #Juventus” [Peppe Di Stefano - Sky] - napolista : «Nessun contatto con la Juve. Lotito non è un mangia-allenatori, ama i progetti e anche Gattuso vorrebbe un progett… - Solo_La_Roma : @JBP_OfficialTW Piccolo passo indietro?? Però fidati, Sky parlerà più di Gattuso o chi per lui rispetto a Mourinho... Schifosi -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Gattuso

Sky Sport

... secondoSport, è il preferito di Urbano Cairo pronto a fare di tutto per portarlo a Torino. Il suo nome era stato accostato anche a Fiorentina e Napoli che, però, sono indirizzate sue ...Opportunità da non fallire per alcun motivo dagli uomini di Gennaro Ivan. La sfida andrà in scena domenica 23 maggio, con fischio d'inizio alle ore 20.45 ; diretta televisiva proposta da...Gennaro Gattuso starebbe temporeggiando per decidere sul suo futuro: al vaglio anche l’ipotesi della Lazio, dopo il corteggiamento della Fiorentina Gennaro Gattuso lascerà il Napoli a fine stagione: l ...Gennaro Gattuso vicinissimo a portare il Napoli in Champions League e poi pronto a lasciare. Ne ha parlato Matteo Marani su Sky: “Secondo me si è andati troppo in là.