Sarà Ludovico Tersigni il nuovo conduttore di X Factor?

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 17 maggio 2021) C’è un nome per il dopo Cattelan., attore 25enne noto per le serie tv Netflix Skam Italia e Summertime, dovrebbe raccogliere il testimone della conduzione di X. “Con lui Sky prova ancora una volta a scommettere su un talento giovane da far crescere, proprio come aveva fatto con Cattelan”, scrive Dagospia, che ha riportato la notizia non ancora confermata da Sky.