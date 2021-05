Sangallo | come portarlo con stile

Leggi su dilei

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il pizzoè un tessuto che per la primavera estate è meraviglioso: fresco, etereo, elegantissimo. basta davvero poco percon. Il rischio però è quello di cadere nell’effetto bomboniera: vediamo insiemecon, ma in modo grintoso! Abito ME Organic Couture, blusa Pinko, borsa Pinko, occhiali Fendicon: chemisier XXLsempre, se volete sdrammatizzare un capo, l’ideale è decontestualizzarlo. Il, sempre molto fine in versione bon ton, diventerà più grintoso se portato in versione chemisier XXL, lunghissimo e accessoriato con zoccoli, ciabattine raso terra, ma anche biker boots per un look più ...