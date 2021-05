Paola Egonu: 'Ho ammesso di amare una donna, ma non di essere omosessuale' (Di lunedì 17 maggio 2021) La pallavolista più forte al mondo e fresca della vittoria in Champions League ha voluto precisare (e interrompere) quel fastidioso brusìo circa il suo orientamento sessuale. 'Ho ammesso di amare una ... Leggi su globalist (Di lunedì 17 maggio 2021) La pallavolista più forte al mondo e fresca della vittoria in Champions League ha voluto precisare (e interrompere) quel fastidioso brusìo circa il suo orientamento sessuale. 'Hodiuna ...

Corriere : «Mi piacerebbe prendermi sulle spalle questa responsabilità, davvero: io, di colore, italiana e la bandiera. L’igno… - Soldan56 : RT @globalistIT: - MarcelloArresto : RT @valfurla: 'Non sono omosessuale. Ho ammesso di amare una donna (e non lo ridirei) ma potrei innamorarmi di un ragazzo. Non ho niente da… - albe_68 : RT @valfurla: 'Non sono omosessuale. Ho ammesso di amare una donna (e non lo ridirei) ma potrei innamorarmi di un ragazzo. Non ho niente da… - legenrehumain : @valfurla @AntonioBonaser2 @Corriere Paola Egonu è l'Italia che amo. Speriamo ci trascini alle Olimpiadi. -