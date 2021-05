Operazione contro i clan a Napoli: 37 in carcere (Di lunedì 17 maggio 2021) Blitz della polizia contro i clan di camorra a Napoli. Gli investigatori stanno eseguendo, dalle prime ore di questa mattina, un`ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 37 persone, appartenenti a gruppi Rinaldi, Reale, Formicola e Silenzio. Le indagini - si sottolinea - dei poliziotti della squadra mobile e del commissariato San Giovanni-Barra, hanno interessato l`area orientale del capoluogo campano e il quartiere di San Giovanni a Teduccio. Gli indagati sono accusati di reati di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsione, detenzione e porto di armi da fuoco.A Napoli i poliziotti della Squadra mobile e del Commissariato San Giovanni-Barra hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale partenopeo, su ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 17 maggio 2021) Blitz della poliziadi camorra a. Gli investigatori stanno eseguendo, dalle prime ore di questa mattina, un`ordinanza di custodia cautelare innei confronti di 37 persone, appartenenti a gruppi Rinaldi, Reale, Formicola e Silenzio. Le indagini - si sottolinea - dei poliziotti della squadra mobile e del commissariato San Giovanni-Barra, hanno interessato l`area orientale del capoluogo campano e il quartiere di San Giovanni a Teduccio. Gli indagati sono accusati di reati di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsione, detenzione e porto di armi da fuoco.Ai poliziotti della Squadra mobile e del Commissariato San Giovanni-Barra hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in, emessa dal gip del tribunale partenopeo, su ...

Advertising

poliziadistato : Contrasto al #cybercrime Operazione della #PoliziaPostale contro lo streaming illegale. Oscurati 1 milione e mezzo… - classcharacters : ho l'impressione che quest'ultima di israele contro gaza passerà alla storia come operazione 'zappa sui piedi' - PatriziaOrlan11 : RT @Antigon25386936: Operazione chirugica contro i chirurghi? Oppure danno collaterale? In ogni caso Israele non si è posta limiti nella su… - Alenize82 : @paolobertolucci @EnricoBenelli @FabRavezzani @ruiu19 @PinoVaccaro77 @DanieleGarbo @FrancescoOrdine Purtroppo dipen… - lametino : Operazione Anteo contro traffico droga e armi nel Soveratese, Gratteri: ”Spaccio anche davanti al Sert” - -