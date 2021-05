Online le dichiarazioni dei redditi precompilate | le novità e come accedere

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 maggio 2021) Dal 10 maggio l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti la dichiarazione deiprecompilata con le informazioni relative aipercepiti, alle spese deducibili e detraibili, agli acconti versati e ai crediti d’imposta. Per il momento la dichiarazione è disponibile soltanto per la consultazione, nell’apposita area autenticata del sito dell’Agenzia delle entrate. Il modello 730 potrà essere inviato dal prossimo 19 maggio al 30 settembre 2021. Il 30 novembre 2021 è invece la scadenza per l’invio del modello. In alternativa alla presentazione diretta, è possibile rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, se presta assistenza fiscale, a un Caf o a un professionista abilitato, al quale deve consegnare un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato. La dichiarazione precompilata 2021 è più ...