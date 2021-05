Nuoto | Nicolò Martinenghi | “Peaty è uno stimolo | ottimo tempo già dal mattino”

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 maggio 2021) Cominciano con il piglio giusto gli Europei dia Budapest di una delle stelle della squadra azzurra.ha chiuso al secondo posto la sua batteria dei 100 rana con ildi 58?88 alle spalle del rivale Adam(58?26). Una buonissima prova per l’azzurro, che aveva toccato primo a metà gara davanti al britannico.ha analizzato così la sua gara: “Sono contento, nonostante un errore in partenza. E’ un. Stamattina non ci si poteva risparmiare, perchè nessuno lo ha fatto. La batteria era già una finale ed era importante testarsi fin da subito e così ho fatto. Sono arrivato un po’ carico per gli allenamenti e pensavo di arrivare con una forma diversa ed invece in acqua mi sono trovato molto bene e sono ...