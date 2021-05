Non confondere la richiesta di più manette per quella di più diritti. Perché non amo la legge Zan (Di lunedì 17 maggio 2021) Oggi ci sono più vittime che cavallette nell’antico Egitto. Certi omosessuali sono alla eterna ricerca dell’approvazione: della mamma, degli amici, dei nemici, del Papa, della pubblicità dei biscotti. Per essere riconosciuti abbiamo scelto da tempo la strada della vittimizzazione: soffro quindi esisto. Ha funzionato. L’Occidente si è gayzzato, i genitori sfilano coi figli ai pride, le serie televisive hanno personaggi inclusivi. Gli eterosessuali prima mi davano del frocio oggi mi danno dell’omofobo. Eppure continuiamo a rappresentarci come perseguitati. Vi risparmio il racconto di quella volta che un ragazzo etero voleva picchiarmi Perché mi sono offerto di pagarlo per farci sesso. Un errore di valutazione da parte mia, un inequivocabile sgarbato rifiuto da parte sua. O di quel triste Natale in cui dissi a mia madre che ero frocio e lei mi rispose in ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 17 maggio 2021) Oggi ci sono più vittime che cavallette nell’antico Egitto. Certi omosessuali sono alla eterna ricerca dell’approvazione: della mamma, degli amici, dei nemici, del Papa, della pubblicità dei biscotti. Per essere riconosciuti abbiamo scelto da tempo la strada della vittimizzazione: soffro quindi esisto. Ha funzionato. L’Occidente si è gayzzato, i genitori sfilano coi figli ai pride, le serie televisive hanno personaggi inclusivi. Gli eterosessuali prima mi davano del frocio oggi mi danno dell’omofobo. Eppure continuiamo a rappresentarci come perseguitati. Vi risparmio il racconto divolta che un ragazzo etero voleva picchiarmimi sono offerto di pagarlo per farci sesso. Un errore di valutazione da parte mia, un inequivocabile sgarbato rifiuto da parte sua. O di quel triste Natale in cui dissi a mia madre che ero frocio e lei mi rispose in ...

