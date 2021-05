“Milioni di buco e voi cosa avete fatto?”, Giletti furioso, ma la risposta di Scura vi farà infuriare di più (Di lunedì 17 maggio 2021) “Niente”, questa la vergognosa risposta che l’ex commissario alla Sanità della Calabria ha dato al conduttore Giletti durante la diretta tv del programma Non è l’Arena mentre si discuteva dello scandalo che coinvolge le aziende sanitarie locali e aziende private. Il sotterfugio utilizzato è dei più vili. Davanti le telecamere di tutta Italia, alla domanda “che cosa è stato fatto per fermare la cattiva gestione”, l’ex commissario Scura ha risposto con un semplice nulla. Ma andiamo per ordine. Dire “cattiva gestione” potrebbe essere un eufemismo. Parliamo infatti di fatti gravissimi: “Milioni di buco” che i cittadini pagano non solo in termini economici, ma anche in termini della mancanza di un servizio sanitario di qualità. (Continua dopo la foto) “Dal 2013 in ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 17 maggio 2021) “Niente”, questa la vergognosache l’ex commissario alla Sanità della Calabria ha dato al conduttoredurante la diretta tv del programma Non è l’Arena mentre si discuteva dello scandalo che coinvolge le aziende sanitarie locali e aziende private. Il sotterfugio utilizzato è dei più vili. Davanti le telecamere di tutta Italia, alla domanda “cheè statoper fermare la cattiva gestione”, l’ex commissarioha risposto con un semplice nulla. Ma andiamo per ordine. Dire “cattiva gestione” potrebbe essere un eufemismo. Parliamo infatti di fatti gravissimi: “di” che i cittadini pagano non solo in termini economici, ma anche in termini della mancanza di un servizio sanitario di qualità. (Continua dopo la foto) “Dal 2013 in ...

Advertising

ZZiliani : Ora che il verme ha fatto il buco nella mela del #Milan (ma poteva accadere al #Napoli, non cambia nulla), procuran… - PaolaAnna8 : @autocostruttore E pure i migranti avevano ignorato questa opportunità. E la corte dei Conti aveva rilevato che que… - NerazzurrOlogy : RT @ZZiliani: Ora che il verme ha fatto il buco nella mela del #Milan (ma poteva accadere al #Napoli, non cambia nulla), procurando un dann… - MarekNapoli : RT @ZZiliani: Ora che il verme ha fatto il buco nella mela del #Milan (ma poteva accadere al #Napoli, non cambia nulla), procurando un dann… - mariedduscanu : RT @ZZiliani: Ora che il verme ha fatto il buco nella mela del #Milan (ma poteva accadere al #Napoli, non cambia nulla), procurando un dann… -