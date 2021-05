Migranti: record arrivi in Spagna, 2700 in un giorno a Ceuta (Di lunedì 17 maggio 2021) E' salito a circa 2.700 il numero di Migranti che sono riusciti a superare il confine tra il Marocco e la Spagna a Ceuta solo dalla scorsa notte. Lo riportano diversi media. Si tratta di una cifra ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) E' salito a circa 2.700 il numero diche sono riusciti a superare il confine tra il Marocco e lasolo dalla scorsa notte. Lo riportano diversi media. Si tratta di una cifra ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Migranti: record arrivi in Spagna, 2700 in un giorno a Ceuta: (ANSA) - MADRID, 17 MAG - E' salito… - iconanews : Migranti: record arrivi in Spagna, 2700 in un giorno a Ceuta - DDistorti : RT @LaStampa: Migranti, in Spagna record di attraversamenti del confine di Ceuta: 2.700 in meno di 24 ore - LaStampa : Migranti, in Spagna record di attraversamenti del confine di Ceuta: 2.700 in meno di 24 ore - messveneto : Migranti, in Spagna record di attraversamenti del confine di Ceuta: 2.700 in meno di 24 ore: Arrivano a nuoto o di… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti record Migranti Spagna, arrivi in massa a Ceuta: almeno 2.700 profughi Si tratta di una cifra record per questa città spagnola situata sulla costa del Nord Africa. C'è anche una persona morta tra le migliaia di migranti che stanno cercando di entrare in territorio ...

Migranti: record arrivi in Spagna, 2700 in un giorno a Ceuta ...a circa 2.700 il numero di migranti che sono riusciti a superare il confine tra il Marocco e la Spagna a Ceuta solo dalla scorsa notte. Lo riportano diversi media. Si tratta di una cifra record per ...

Migranti: record arrivi in Spagna, 2700 in un giorno a Ceuta - Europa ANSA Nuova Europa Migranti: record arrivi in Spagna, 2700 in un giorno a Ceuta E' salito a circa 2.700 il numero di migranti che sono riusciti a superare il confine tra il Marocco e la Spagna a Ceuta solo dalla scorsa notte. Lo riportano diversi media. (ANSA) ...

A Ceuta arrivati 2.700 migranti in 24 ore Gli ingressi effettuati a nuoto e a piedi aggirando le barriere poste dalle autorità spagnole al confine con l’enclave in territorio marocchino ...

Si tratta di una cifraper questa città spagnola situata sulla costa del Nord Africa. C'è anche una persona morta tra le migliaia diche stanno cercando di entrare in territorio ......a circa 2.700 il numero diche sono riusciti a superare il confine tra il Marocco e la Spagna a Ceuta solo dalla scorsa notte. Lo riportano diversi media. Si tratta di una cifraper ...E' salito a circa 2.700 il numero di migranti che sono riusciti a superare il confine tra il Marocco e la Spagna a Ceuta solo dalla scorsa notte. Lo riportano diversi media. (ANSA) ...Gli ingressi effettuati a nuoto e a piedi aggirando le barriere poste dalle autorità spagnole al confine con l’enclave in territorio marocchino ...