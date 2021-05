Mafia e droga a Bari, 35 misure in zona Japigia e comuni vicini (Di lunedì 17 maggio 2021) Una associazione a delinquere contigua al clan Palermiti e specializzata nel traffico di droga, nelle province di Bari e Brindisi. Questo l'ambito di indagine che ha portato nella notte circa 150 uomini e donne del comando provinciale dei carabinieri ad una imponente operazione. Nel complesso sono 35 gli indagati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, di cui 12 anche per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. L`ordinanza di custodia cautelare in carcere ed ai domiciliari è stata emessa su richiesta della Direzione distrettuale antiMafia. Nel corso del blitz denominato in modo convenzionale 'Astra' - si spiega - sono state eseguite perquisizioni domiciliari alla ricerca di armi e droga con il supporto da unità cinofile, di un elicottero, dei cacciatori eliportati ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 17 maggio 2021) Una associazione a delinquere contigua al clan Palermiti e specializzata nel traffico di, nelle province die Brindisi. Questo l'ambito di indagine che ha portato nella notte circa 150 uomini e donne del comando provinciale dei carabinieri ad una imponente operazione. Nel complesso sono 35 gli indagati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, di cui 12 anche per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. L`ordinanza di custodia cautelare in carcere ed ai domiciliari è stata emessa su richiesta della Direzione distrettuale anti. Nel corso del blitz denominato in modo convenzionale 'Astra' - si spiega - sono state eseguite perquisizioni domiciliari alla ricerca di armi econ il supporto da unità cinofile, di un elicottero, dei cacciatori eliportati ...

Advertising

Diego_Bruno80 : @GiancarloDeRisi La mafia nigeriana a vendere droga in alta quota alle mucche.. ce li vedo proprio.. scapperanno, p… - Ilikepuglia : Mafia, 35 arresti a Bari per spaccio di droga: colpito il clan Palermiti - concentrazione : Droga: 35 misure cautelari in tutta Italia, 12 sono capi e componenti clan Palermiti di Bari… - valerio57932600 : @mylifeonmars1 @marco_lomonaco @BennyBe10 La storia è tra le Corona, la Pulizzi e la mafia per me. Contesto: la Pul… - sava_no : Per questo, chiamano la polizia, ma quando vedono una ragazza farsi violentare, un ragazzo farsi bastonare, non int… -