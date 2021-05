Lombardia | FdI continua a crescere | aderisce anche il consigliere regionale Paolo Franco

(Di lunedì 17 maggio 2021)il gruppo di FdI in Regione. Oggi ha ufficializzato la sua adesione il, che era nella componente di Cambiamo! del Gruppo Misto. «La nostra proposta politica con Giorgia Meloni convince sempre di più», ha commentato la coordinatricedel partito Daniela Santanché. È stato poi il capogruppo di FdI al Pirellone,Lucente, a sottolineare che «FdI non vola solo nei sondaggi, manei territori».sceglie la coerenza di FdI Sull’importanza del lavoro che FdI sta facendo ine sulla coerenza con cui lo porta avantirispetto al livello nazionale si è ...

Così Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione, commenta il passaggio del consigliere bergamasco Paolo Franco da Cambiamo, il partito fondato da Giovanni Toti, a Fratelli d'...ha già i nomi da proporre. E a quel tavolo li proporremo". Intanto proprio Fratelli d'Italia annuncia un nuovo ingresso nel gruppo consiliare della Regione. Si tratta del bergamasco ...Milano, 17 mag.(Adnkronos) - "A poche settimane dall’ingresso di Patrizia Baffi nel gruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia, oggi abbiamo dato il benvenuto anche a Paolo Franco. Questa è la d ...Il centrodestra dichiara discriminante l'iniziativa pro Ddl Zan alla MTM di Milano, che concede uno sconto a teatro per chi sostiene il decreto legge.