LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: bene Detti e De Tullio, Cusinato e Franceschi in finale nei 400 misti (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.51. L'ungherese Senanszky vince la quarta batteria in 24?99, davanti alla slovacca Kolarova e alla slovena Segel. Ora ci sono Cocconcelli e Di Pietro 10.50: La slovacca Ivan vince la terza batteria dei 50 stile in 25?48, davanti all'estone Gold e all'ungherese Bordas 10.47: La ungherese Olle con 26?38 vince la seconda batteria dei 50 stile donne davanti alla maltese Muscate e alla polacca Benat 10.46: L'estone Romanjuk vince la prima batteria dei 50 stile donne in 26?31 10.44: In finale nei 400 stile libero uomini Djakovic, Christiansen, Detti, Auboeck, De Tullio, Malyutin, Rapsys, Zirk 10.43: Gabriele Detti tocca per primo in 3'47?56, secondo posto per Auboeck, terzo Ciampi che ha fatto peggio di de Tullio e quindi è fuori.

