Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Liberi Olbia

Gallura Oggi

Non si è fatta certo attendere la replica di. 'Il sindaco è a conoscenza di un sistema illecito? A cosa si riferisce? Se è a conoscenza di fatti, di nomi: perchè non denuncia? Se sa, ...In particolar modo, durante il progetto che si è occupato dell'acquedotto romano di, i ... quanto sia dannoso per l'ambiente e per il sito l' abbandono delle cartacce o lasciarei cani di ...Liberi Olbia all’attacco del sindaco: “Se c’è un sistema perché non denuncia??… Rischio idrogeologico a Olbia: “Spesi quasi 2 milioni di euro e nulla di fatto” Arrivi in Gallura, oltre 1.100 persone c ...Continuano a fare discutere le parole del sindaco Settimo Nizzi durate il suo intervento nel consiglio comunale di Olbia del 13 maggio.