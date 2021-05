Kean | indizio social sul futuro | ' Spero di rivedervi al Parco dei Principi'

(Di lunedì 17 maggio 2021) PARIGI (FRANCIA) - Contro il Reims, nell'ultimo turno della Ligue 1, ha segnato il suo tredicesimo gol in campionato. Moisesta per chiudere la sua prima stagione al Paris Saint Germain. Sarà ...

Corriere dello Sport.it

PARIGI (FRANCIA) - Contro il Reims, nell'ultimo turno della Ligue 1, ha segnato il suo tredicesimo gol in campionato. Moisesta per chiudere la sua prima stagione al Paris Saint Germain. Sarà anche l'ultima? Il suo futuro resta in bilico, tra un possibile ritorno all'Everton (proprietario del suo cartellino), il ...... infortunio, punizione o altro? [Calcio] Fratello, una speranza e unsul futuro di Moise Risultati - - > Risultati Serie A Risultati Serie B Risultati Premier League Risultati Liga ...Novità per quanto riguarda il futuro di Moise Kean, nel mirino anche della Juventus. L’attaccante ha mandato un messaggio ai tifosi del PSG Nel mirino dei dirigenti della Juve, per rinforzare il repar ...PARIGI (FRANCIA) - Il ritorno all'Everton, il possibile riscatto del Psg o l'interesse di altri club (tra cui la Juventus). Il futuro di Moise Kean è ancora incerto. L'attaccante azzurro intanto, ha r ...