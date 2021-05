Inter, per Dimarco si fa più concreta l’ipotesi ritorno: l’Hellas Verona potrebbe complicare i piani (Di lunedì 17 maggio 2021) L’Inter studia il ritorno di Dimarco L’addio di Young a fine stagione apre in casa Inter l’ennesima caccia all’esterno sinistro. Sul taccuino dei dirigenti nerazzurri c’è anche il nome di Federico Dimarco in prestito dai nerazzurri all’Hellas Verona che a fine stagione potrebbe tornare a Milano per restare. Operazione, però, resa complicata dal diritto di riscatto che i gialloblu potrebbero esercitare. “Nessuno degli Interpreti di quest’anno sia un mancino puro capace di arrivare con costanza e pericolosità sul fondo. Ed è quello che cerca adesso l’Inter, consapevole che i tasselli da inserire dovranno essere due. Il primo obiettivo è riportare a casa Federico Dimarco, il ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) L’studia ildiL’addio di Young a fine stagione apre in casal’ennesima caccia all’esterno sinistro. Sul taccuino dei dirigenti nerazzurri c’è anche il nome di Federicoin prestito dai nerazzurri alche a fine stagionetornare a Milano per restare. Operazione, però, resa complicata dal diritto di riscatto che i giallobluro esercitare. “Nessuno deglipreti di quest’anno sia un mancino puro capace di arrivare con costanza e pericolosità sul fondo. Ed è quello che cerca adesso l’, consapevole che i tasselli da inserire dovranno essere due. Il primo obiettivo è riportare a casa Federico, il ...

