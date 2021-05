Il ‘Live on Tour’ di Joe T Vannelli fa tappa nel Sannio (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Giovedì 20 maggio 2021 il “Joe T Vannelli Live on Tour”, il progetto musicale in streaming ideato dal Dj e producer di fama internazionale Joe T Vannelli, farà tappa nella suggestiva cornice della Diga di Campolattaro (BN), l’invaso più grande della Campania con 109 milioni di metri cubi di acqua. Grazie alla collaborazione tra Provincia di Benevento, Asea e l’agenzia Mind the Lab, la diga sarà protagonista, per la prima volta nella sua storia, di un evento dal forte richiamo mediatico. A partire dalle ore 19.30 il dj set di musica house animerà gli sconfinati spazi dell’invaso, entrando nelle case dei tantissimi appassionati che seguiranno l’evento in streaming sulla sua pagina Facebook. A marzo 2020, in pieno lockdown, il dj e producer ha creato e dato vita al progetto “Joe T ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Giovedì 20 maggio 2021 il “Joe TLive on Tour”, il progetto musicale in streaming ideato dal Dj e producer di fama internazionale Joe T, farànella suggestiva cornice della Diga di Campolattaro (BN), l’invaso più grande della Campania con 109 milioni di metri cubi di acqua. Grazie alla collaborazione tra Provincia di Benevento, Asea e l’agenzia Mind the Lab, la diga sarà protagonista, per la prima volta nella sua storia, di un evento dal forte richiamo mediatico. A partire dalle ore 19.30 il dj set di musica house animerà gli sconfinati spazi dell’invaso, entrando nelle case dei tantissimi appassionati che seguiranno l’evento in streaming sulla sua pagina Facebook. A marzo 2020, in pieno lockdown, il dj e producer ha creato e dato vita al progetto “Joe T ...

