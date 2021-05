Gli Stati Uniti non sanno se nel palazzo di AP e al Jazeera bombardato a Gaza ci fosse davvero anche Hamas (Di lunedì 17 maggio 2021) Il segretario di Stato ha detto di aver chiesto alle autorità israeliane prove della presenza del gruppo radicale nel grattacielo: per ora non le ha viste Leggi su ilpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Il segretario di Stato ha detto di aver chiesto alle autorità israeliane prove della presenza del gruppo radicale nel grattacielo: per ora non le ha viste

Advertising

virginiaraggi : Anche questo fine settimana gli uomini e le donne della @PLRomaCapitale hanno svolto controlli in città per contras… - Pontifex_it : L’abuso sui minori è un “omicidio psicologico”, una cancellazione dell’infanzia. La protezione dei bambini contro l… - Open_gol : «Gli Stati di apartheid non sono democrazie» - classcharacters : La #Cina si è offerta ufficialmente come mediatrice tra #israle e #Palestina: è una novità clamorosa. Ma Pechino ha… - SherisePsaila13 : È vero che tutti noi vogliamo vederli e sapere come stanno, però io li capisco, sono stati 6 mesi ad essere ripresi… -