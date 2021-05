Francesco Facchinetti fa sognare i fan | se fosse tutto vero?

(Di lunedì 17 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è molto attivo sui social network. Una stories ironica potrebbe risvegliare i fan: sarebbe davun sognoè il noto dj, cantante, conduttore e personaggio televisivo che nel corso degli anni si è fatto amare dail pubblico italiano. Come in molti sapranno, lui è anche un figlio d’arte. Il

Advertising

idea_liberale : RT @N_DeGirolamo: Io che provo a fare una sfilata e @Drusilla_Foer che segue i miei passi ???? Stasera così a #CiaoMaschio: dalle 23:50 su… - maxvikyboule : Fratello di Facchinetti ( dj Francesco) #isolitiignoti - M_DiegoBasso : #news Young Pop Rock Music Award. Domande entro il 30 giugno 2021 per la prima borsa di studio dedicata a Stefano D… - Prelemi06092141 : @elena28813645 Prendi Francesco Facchinetti, Stefano corti delle iene, vari calciatori, Eros Ramazotti ecc...tutti… - RaffaAscolese : @musiclover_blu Ma io penso che non ci sarà un copione, anche perché a loro hon servirebbe. Penso che siano cmq sce… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Facchinetti

Corriere dell'Umbria

... dove puoi trovare tanti altri video dalle puntate, con le case di star come Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Charlie Charles, Gué Pequeno,. ph: ufficio stampa, credito ...... Barbara Bobulova, Valeria Solarino, Anna Galiena, Sandra Milo e vari cantanti da Roby... di cui segretario èCappello, responsabile della logistica di Marefestival.Affascinanti attrici tra cui: Miriam Leone, Serena Autieri, Sabrina Impacciatore, Barbara Bobulova, Valeria Solarino, Anna Galiena, Sandra Milo e vari cantanti da Roby Facchinetti a Gigliola ... di ...Continua oggi, ultimo giorno, la kermesse di Cibo a Regola d’Arte 2021, in diretta streaming dalla Fabbrica del Vapore di Milano su Corriere.it, per ragionare sui cambiamenti della ristorazione e sull ...