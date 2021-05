Fonti del Governo a TPI | “Letta-Salvini? Scontro finto solo per darsi un’identità | Draghi non rischia nulla”

Leggi su tpi

(Di lunedì 17 maggio 2021) Traci si avvicina allofinale? Si va verso l’inesorabile resa dei conti con possibile crisi diin arrivo? “Ma quale resa dei conti”, spiega una fonte di primo piano da Palazzo Chigi. “PD e Lega stanno diligentemente approvando tutti i provvedimenti dele continueranno a farlo”. Altro che crisi di. Insomma, i “gufi” (dentro ma cominciano ad essercene anche fuori dall’Italia soprattutto tra i Paesi del Nord Europa) sono serviti. Non c’è la benché minima preoccupazione per le sparate quotidiane die di Enrico. Due partiti in cerca d’autore. Del primo si dice che “sta giocando una partita tutta interna al centrodestra per rintuzzare l’ascesa di Giorgia Meloni” mentre il secondo, neo segretario ...