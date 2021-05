FIFA 21: SBC Kevin Mbabu Flashback – Scopri i Requisiti e le Soluzioni (Di lunedì 17 maggio 2021) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la SBC che permette di sbloccare la versione Flashback di Kevin Mbabu per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. Le carte Flashback vengono rilasciate per celebrare un momento storico della carriera di un giocatore presente nella modalità FIFA Ultimate Team, sono carte che possono essere riscattate completando la SBC dedicata e vengono rilasciate periodicamente da Electronic Arts durante la stagione. La carta speciale in questione è stata rilasciata per celebrare la presenza del difensore svizzero nel TOTS di FUT 19. Requisiti SBC Kevin Mbabu Flashback Bundesliga Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Bundesliga Valutazione squadra min.: 83 Intesa di squadra ... Leggi su fifaultimateteam (Di lunedì 17 maggio 2021) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la SBC che permette di sbloccare la versionediper la modalità21 Ultimate Team. Le cartevengono rilasciate per celebrare un momento storico della carriera di un giocatore presente nella modalitàUltimate Team, sono carte che possono essere riscattate completando la SBC dedicata e vengono rilasciate periodicamente da Electronic Arts durante la stagione. La carta speciale in questione è stata rilasciata per celebrare la presenza del difensore svizzero nel TOTS di FUT 19.SBCBundesliga Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Bundesliga Valutazione squadra min.: 83 Intesa di squadra ...

